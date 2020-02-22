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مباريات قويه لأندية المنيا وأسيوط في القسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
سالم خليل ورجب عبد الستار
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تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف، منافسات الأسبوع الثامن عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق ناصرالفكرية، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الخارجة بمحافظه الوادي الجديد.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق القوصية، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق بني مزار، فريق الهنداو ، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق أسمنت أسيوط، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب أسمنت أسيوط.

وفي المباراه السادسة، يحل فريق الوليدية، ضيفا على فريق ابوتيج، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ابوتيج.

مباريات الجولة الثامنة عشر

- مركز شباب الخارجة × ناصر الفكرية
- أسمنت أسيوط × نادي ملوي
- بني مزار × الهنداو
- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب سمالوط
- القوصية × مركز شباب القيس
- ابوتيج × الوليدية

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 38 نقطة
2- شباب ناصر ملوي 29 نقطة
3- نادي ملوي 28 نقطة
4- ابوتيج 27 نقطة
5- القوصية 26 نقطة
6- ناصر الفكرية 25 نقطة
7- شباب القيس 22 نقطة
8- الهنداو 19 نقطة
9- شباب سمالوط 19 نقطة
10- بني مزار 18 نقطة
11- شباب الخارجة 15 نقطة
12- الوليدية 13 نقطة

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