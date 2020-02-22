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على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

السبت 22/فبراير/2020 - 01:30 ص
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سيد رجب
سيد رجب
علي شحاتة
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واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، استفزاز جماهير النادي الأهلي وذلك على آثر احداث الشغب التي تلت مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بالأمس، والتي فاز بها الأبيض بركلات الترجيح.

وكتب عبدالله جمعة في إشارة إلى أخيه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":تعالى الزمالك يا صالح بطولات.  



وتوج عبدالله جمعة مع فريقه بالسوبر المحلي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (4 – 3)، وذلك باللقاء الذي أقيم مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.  

ومن المقرر أن يلتقيا الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
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