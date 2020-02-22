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"بكري" يكشف كواليس جديدة عن قرار الإصلاح الاقتصادي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:22 ص
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مروة عبدالعزيز
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صارح الشعب بعواقب قرار الإصلاح الاقتصادي منذ البداية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان جريئًا وهامًا"، مشيرًا إلى أنه أدرك أنه لم يكن أمام الدولة المصرية خيار آخر، والرئيس كان يعلم أن عملية الإصلاح لها تداعيات ونتائج سلبية.

وتابع عضو مجلس النواب: "الرئيس قال في ذلك الوقت نحن نبني للأجيال القادمة ولا خيار أمامنا سوى الإصلاح والتقدم ومواجهة المشكلة بحسم وشجاعة"، لافتًا إلى أن البعض نصح الرئيس السيسي بتأجيل القرار ولكنه رفض؛ وقال إنه سيصارح الشعب بثمن الإصلاح وإذا رفض كان سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ولن يترشح للمنصب.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري الرئيس الاصلاح الاقتصادي

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