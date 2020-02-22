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اليوم مواجهات قوية لتلا وميت خلف وأبو حماد وبلبيس وديرب نجم في القسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام سبعة مباريات في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، بالجولة الحادية والعشرون، لمنافسا المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يحل فريق الشرقية ضيفاً على فريق ميت خلف، حيث يحتل الفريق المنوفي المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الفريق الشرقاوي، بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة، وحسم التعادل السلبي، لقاء الدور الأول.

ويستضيف ميت خاقان، فريق غزل شبين، في لقاء هام ومرتقب، حيث يحتل ميت خاقان المركز الثامن بـ 25 نقطة، بينما يحتل غزل شبين بالمركز السادس برصيد 28 نقطة، وحقق الغزل الفوز بهدفين لهدف في الدور الأول.

ويلتقي فريق سرس الليان، المصتدر بـ 44 نقطة، مع ديرب نجم، الذي يحتل المركز الأخير، برصيد 14 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، خسارة ديرب نجم على ملعبه بهدف نظيف.

ويخوض فريق دقادوس على ملعبه لقاء هام مع فريق مركز شباب تلا، ويدخل دقادوس اللقاء برصيد 19 نقطة، بالمركز الـ 12، بينما يحتل تلا المركز الخامس، برصيد 29 نقطة.


ويشهد ملعب مركز شباب قويسنا، موقعة كروية مرتقبة، تجمع بين فريق عرب الرمل، الرابع برصيد30 نقطة، مع بلبيس الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة وخسر بلبيس على ملعبه في الدور الأول، بهدفين مقابل هدف.

ويخوض فريق أبو كبير، الذي يحتل المركز الثالث عشر، بـ 15 نقطة، مواجهة قوية مع فريق مركز شباب أبو حماد، صاحب المركز الـ 11، برصيد 20 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول فوز أبو حماد بهدفين لهدف.


ويلعب فريق فاقوس، صاحب المركز السابع بـ 26 نقطة، مع، فريق مركز شباب ديرب نجم، التاسع برصيد 25 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، تعادلهما بدون أهداف.


ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 44 نقطة
2- الشرقية 36 نقطة
3- بلبيس 31 نقطة
4- عرب الرمل 30 نقطة
5- شباب تلا 29 نقطة
6- غزل شبين 28 نقطة
7- فاقـوس 26 نقطة
8- ميت خاقان 25 نقطة
9- شباب ديرب 25 نقطة
10- ميت خلف 21 نقطة
11- شباب أبو حماد 20 نقطة
12- دقادوس 19 نقطة
13- أبو كبير 15 نقطة
14 ديرب نجم 14 نقطة
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