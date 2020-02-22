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موعد مباراة ساوثهامتون ضد استون فيلا اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ساوثهامتون ضد استون فيلا بث مباشر

السبت 22/فبراير/2020 - 01:14 ص
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ساوثهامتون ضد استون فيلا
ساوثهامتون ضد استون فيلا
علي ماهر حلمي
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يحل اليوم السبت نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضيفا علي نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون.


ومن المقرر أن يواجه نادي ساوثهامتون نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي ساوثهامتون أمام نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 7 المشفرة المالكية لبث حقوق البطولة الإنجليزية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يذكر أن نادي ساوثهامتون يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.
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