موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني| بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي







يحل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد مساء غد السبت، ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ليفانتي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي



ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية ،في تمام الـ22:00 بتوقيت القاهرة ، الـ23:00 السعودية، من مساء غد السبت الموافق 22 فبراير 2020، 28 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة "beIN SPORTS HD 3".





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني



وفي سياق متصل يدخل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ، مواجهة ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الليجا الإسبانية ، متصدراً ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 24 مباراة ، حقق الميرينجي الفوز في 15 لقاء وتعادل في 8 وتلقى الخسارة في مناسبة وحيدة.