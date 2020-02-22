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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري السعودي| بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد

السبت 22/فبراير/2020 - 12:59 ص
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الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
أمل الحلفاوي
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة الكلاسيكو السعودي التي تجمع بين الهلال ونظيره الاتحاد مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


وينطلق عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.


الاتحاد في آخر لقاء له حقق الفوز بهدف دون رد ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


بينما حقق الهلال الفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بهدفين مقابل هدف.


وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".


القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الهلال والاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على قناة السعودية الرياضية الأولى.
فالنسيا و ريال سوسيداد الساعة 7.30 علي قناة 3
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