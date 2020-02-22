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عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد

السبت 22/فبراير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، شائعات تفيد بوفاة نجم الراي الجزائري الشاب خالد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت مصادر مقربة من الشاب خالد، في تصريحات صحفية الشائعات مؤكدة أن النجم يتمتع بصحة جيدة ولا حقيقة إطلاًقا لما يشاع حوله. 

يذكر أن النجم الجزائري الشهير شارك بحفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، نهاية أكتوبر الماضي.

وقدم الشاب خالد، خلال الحفل عدد كبير من أغنيه مثل c'est la vie، وdidi، وعايشة"، وغيرها من الأغاني.


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الكلمات المفتاحية

وفاة فنان شائعة الفجر الفني الشاب خالد

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