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كاتب يكشف عن دور خطير لـ"السراج" في بناء سد النهضة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:51 ص
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فايز السراج
فايز السراج
مروة عبدالعزيز
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كشف الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، عن دور رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وتدخله في بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أنه ألتقى مستشار الرئيس الأثيوبي ووعده بمليار دولار لبناء السد.

وأضاف "معتوق"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السراج وجماعته يسعون لزعزعة الأمن القومي المصري والعربي.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي: "طاهر السني مندوب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الأمم المتحدة لا يعرف خريطة ليبيا أو قبائلها، ولديه جنسية أمريكية، كما أن عليه قضايا تهريب ينظرها النائب العام".

وأكمل: "فايز السراج جذب المرتزقة وأهان الليبيين، وترك مساحة للإسلام السياسي للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية والارتهان للأجندات الخارجية"، متسائلًا:" هل يوجد في العالم شركات وطنية تخرج إنتاج النفط لصالح المليشيات الإرهابية والتكفيريين؟!".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا كاتب ليبي فايز السراج

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