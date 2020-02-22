ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب يتصدر قائمة الأعلى استماعا على "أنغامي"





أعلن تطبيق "أنغامى" تربع ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب على عرش قائمة الأعلى استماعا فى مصر.





وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرنى" الأعلى استماعًا عبر التطبيق منذ طرح الألبوم، تلتها أغنية "زي ما إنتي" ثم أغنية "مكانك فى قلبى"، في حين تراجع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلى المركز الرابع.



