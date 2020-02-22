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ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب يتصدر قائمة الأعلى استماعا على "أنغامي"
السبت 22/فبراير/2020 - 12:41 ص
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نور طلعت
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أعلن تطبيق "أنغامى" تربع ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب على عرش قائمة الأعلى استماعا فى مصر.
وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرنى" الأعلى استماعًا عبر التطبيق منذ طرح الألبوم، تلتها أغنية "زي ما إنتي" ثم أغنية "مكانك فى قلبى"، في حين تراجع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلى المركز الرابع.
وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرًا ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة فى الصيف، من إنتاج شركة "ناى".
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