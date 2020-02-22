Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. لحظة ولادة طفلة بعد انتظار 25 عامًا

السبت 22/فبراير/2020 - 05:55 ص
Advertisements
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو للحظة ولادة الطفلة "ماريا"، عن طريق الحقن المجهري، بعد زواج 25 عامًا.

وقال إبراهيم لويس، والد الطفلة، خلال تصريحاته للبرنامج: "أنا بقالي 25 سنة عايش في حرمان، وكسرة نفس، كل إللي قادر أعمله إني كنت بصلي بالدموع، والحمد لله ربنا كرمنا بعد فشل العمليات".

وتابع: "أنا وزوجتي كنا بننام ودمعتنا على خدنا كل يوم"، واستكمل باكيًا: "أنا استقبلت البيبي بالدموع ومقدرتش أسيطر على نفسي، والمستشفى كلها اتقلبت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولادة طفل مستشفى الإعلامي أحمد فايق

أخبار تهمك

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مغامرة ميدانية تكشف كواليس عالم "الداية" فى محافظات مصر

"أمهات مصر": الطلاب استخدموا الشنط المدرسية القديمة لمواجهة الغلاء

بعد استجابة الرئيس لعلاج الطفلة مروة.. عمتها: "جذمتك يا سيسي فوق دماغي"

في ذكرى استشهاده.. والدة الشهيد إسلام مشهور تبكي على الهواء

بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف: "أنا ست عايشة في النور"

في حضور النيابة.. انهيار نجل الراحلة غنوة خلال خلال تسليمه لجدته (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status