شاهد.. لحظة ولادة طفلة بعد انتظار 25 عامًا

عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو للحظة ولادة الطفلة "ماريا"، عن طريق الحقن المجهري، بعد زواج 25 عامًا.



وقال إبراهيم لويس، والد الطفلة، خلال تصريحاته للبرنامج: "أنا بقالي 25 سنة عايش في حرمان، وكسرة نفس، كل إللي قادر أعمله إني كنت بصلي بالدموع، والحمد لله ربنا كرمنا بعد فشل العمليات".



وتابع: "أنا وزوجتي كنا بننام ودمعتنا على خدنا كل يوم"، واستكمل باكيًا: "أنا استقبلت البيبي بالدموع ومقدرتش أسيطر على نفسي، والمستشفى كلها اتقلبت".

