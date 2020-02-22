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بالأرقام.. كل ما قدمه محمود تريزيجيه مع أستون فيلا بالموسم الحالي

السبت 22/فبراير/2020 - 12:33 ص
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تريزيجيه
تريزيجيه
علاء خليف
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يستعد محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر لخوض مباراة جديدة بالدوري الإنجليزي مع فريقه أستون فيلا ضد ساوثهامبتون، اليوم السبت الموافق 22 فبراير لعام 2020، على ملعب "سانت ماري" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

تنطلق مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة عصرا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويتطلع تريزيجيه ومواطنه أحمد المحمدي في قيادة أستون فيلا لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم وحصد 3 نقاط جديدة، تساعد الفريق لتحسين مركزه في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، وخاض 26 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 15 مباراة، سجل لاعبوه 34 هدفًا، واستقبلت شباكه 50 هدفًا.

أما فريق ساوثهامبتون يدخل المباراة وفي جعبته 31 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حقق 9 انتصارات، وخسر 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات، بينما سجل لاعبوه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 48 هدفا.

ماذا قدم محمود تريزيجيه مع أستون فيلا بالموسم الحالي؟
خاض نجم منتخب مصر 23 مباراة مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بواقع (1263 دقيقة لعب)، فاز مع فريقه في 6 مباريات، وخسر 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، ونجح إحراز 3 أهداف في شباك ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي، كما صنع هدفين وحصل على بطاقة حمراء.

لعب نجم الفراعنة 5 مباريات مع فريقه بكأس الرابطة الإنجليزية، وسجل هدف وصنع آخر، وقاد الفيلانز للصعود للمباراة النهائية، بعدما سجل هدف الفوز في شباك ليستر سيتي بالدقيقة 93 في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، ويلتقي فريقه مع مانشستر سيتي في النهائي يوم 1 مارس القادم.

كما خاض مباراة وحيدة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق فولهام وخسر فريقه 2-1 وودع منافسات البطولة.

وشارك تريزيجيه في مباراة الدور الأول ضد فريق ساوثهامبتون في 21 ديسمبر الماضي، ولعب 22 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف وخسر فريقه بنتيجة 3-1، ويبحث عن ظهور جيد في مباراته الثانية ضد "القديسين" اليوم.
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