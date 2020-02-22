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هند صبري في إيطاليا لحضور عرض أزياء إترو

السبت 22/فبراير/2020 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تتواجد النجمة هند صبري، حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية بدعوة رسمية من دار الأزياء الإيطالية العالمية "إترو" لحضور عرض أزيائهم الرسمي لملابس عام ٢٠٢١.

وكانت هند، قد ارتدت من هذه الدار العام الماضي أثناء وجودها في لجنة تحكيم قسم العمل الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لتنشأ من وقتها علاقة صداقة بينها وبين الدار العالمية. 

وأطلت هند، خلال العرض باطلالة جديدة بالنسبة لها حملت توقيع دار اترو وستايلست ياسمين عيسى وشعر chiaracorsaletti ومكياج ل chiaracorsaletti

وتعود هند بعدها لإكمال تصوير مسلسلها الرمضاني الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز هند صبري.

ويكتبه باهر دويدار ويخرجه احمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية استطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة. رغم ان كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهم بمفرده.

ويشاركهم بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل.

المسلسل لم يستقر على عنوانه بعد رغم بداية التصوير، فيما يشاركهم بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والاردن ولبنان. 

ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله الا ان بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.


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