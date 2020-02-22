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حمادة أنور: رفضنا عودة نجم الأهلي الحالي لصفوف الزمالك

السبت 22/فبراير/2020 - 12:16 ص
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حمادة أنور
حمادة أنور
هاني عصام
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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على رفضهم عودة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قيامه بعرض نفسه عليهم.

وقال أنور في تصريحات لقناة الزمالك "ياسر إبراهيم بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وكان مرشح للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة ، فوجئت بوالده يتصل بي من أجل عودة اللاعب للزمالك".

وأكمل "رفضت الرد على والد ياسر إبراهيم لأن الأمر محسوم وواضح بالنسبة لنا ورفض عودة اللاعب من جديد".

وشدد على اندهاشه من موقف ياسر إبراهيم بعد مباراة السوبر المصري الأخيرة وقيامه بالإشارة لجماهير الزمالك وتقبيل قميص النادي الأهلي.
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