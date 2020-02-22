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تعرف على الخط الساخن لشكاوى ذوي الإعاقة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:13 ص
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وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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خصصت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، خطًا ساخنًا لتلقي شكاوي واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو 15044.

وتهتم الوزارة بالإشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم البدء بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة، مثل الصم، وذوي الإعاقة البصرية، والبتر، والشلل الدماغي، ومتلازمة داون، وطيف التوحد، وصغر أو كبر حجم الرأس، وقصار القامة، وسيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يتم الرد عليه مباشرة، بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل، ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة.

وتسعي الوزارة للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالحصول على المعاش التأميني لوالدها، كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقًا لقانون ذوي الإعاقة.

وأكدت على أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيتم تجديدها كل 5 سنوات دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الإعاقات المستمرة، كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وإمكانياته.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن ذوي الإعاقة الخط الساخن

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