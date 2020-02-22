Advertisements
Advertisements
Advertisements

طبيب الغلابة: قيمة الكشف 10 جنيه

السبت 22/فبراير/2020 - 02:49 ص
Advertisements
الدكتور مجاهد معوض
الدكتور مجاهد معوض
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مجاهد معوض، أحد المشاركين في مسابقة "صناع الأمل"، والملقب بـ"طبيب الغلابة"، إنه يعمل منذ 30 عامًا على زراعة الأمل في قريته والقرى المحيطة بها.

وأشار "معوض"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل أبناءه أطباء، وجميعهم يساعدونه في عمل الخير، معقبا: "ولادي عرفوا الطريق الصح وماشيين في نفس الطريق".

وأوضح الدكتور مجاهد معوض، أن قيمة كشفه 10 جنيه، وأجرى عدد عمليات لا حصر لها، فضلا على أنه يساعد اليتامي والفقراء، ومنهم من أصبحوا أطباء، ومهندسين، ومحاميين، ومدرسين، معلقا: "عايزين ابن اليتيم يكون زي ابن الطبيب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب طبيب الغلابة برنامج الحكاية

أخبار تهمك

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل الملتقى التوظيفي بالمنيا غدًا (فيديو)

"الفجر" في عيادة طبيب الغلابة بطنطا.. يعمل 17 ساعة يوميا والكشف بـ10 جنيهات (فيديو وصور)

حبيب الفقراء والأغنياء: لا أتقاضى مليما واحدا من المكان وتركت كل أعمالي وحياتي بالعالم من أجل فقراء مصر منذ 2006

محمد بن راشد يكرم رواد الأمل داعمي مستشفى مجدي يعقوب الجديد

شاهد.. لحظة تكريم محمد بن راشد لمجدي يعقوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status