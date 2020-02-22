طبيب الغلابة: قيمة الكشف 10 جنيه

قال الدكتور مجاهد معوض، أحد المشاركين في مسابقة "صناع الأمل"، والملقب بـ"طبيب الغلابة"، إنه يعمل منذ 30 عامًا على زراعة الأمل في قريته والقرى المحيطة بها.



وأشار "معوض"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل أبناءه أطباء، وجميعهم يساعدونه في عمل الخير، معقبا: "ولادي عرفوا الطريق الصح وماشيين في نفس الطريق".



وأوضح الدكتور مجاهد معوض، أن قيمة كشفه 10 جنيه، وأجرى عدد عمليات لا حصر لها، فضلا على أنه يساعد اليتامي والفقراء، ومنهم من أصبحوا أطباء، ومهندسين، ومحاميين، ومدرسين، معلقا: "عايزين ابن اليتيم يكون زي ابن الطبيب".

