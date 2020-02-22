سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم السبت 22-2-2020 بالبنوك بعد تراجعه3%

أستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية بجميع البنوك، اليوم السبت 22-2-2020، في وقت تشهد فيه العملة الخضراء تراجعات قوية امام العملة المحلية لتهبط إلى أدني مستوي منذ قرار تعويم الجنيه في 2016.

أسعار "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم السبت 22-2-2020 بالبنك :

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك المصرية ، نحو 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وحقق 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع بالبنك الأهلى اليوناني المصري، وبلغ في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وسجل في بنوك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر إيران 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع منذ بداية 2020:

وشهدت أسعار الدولار تراجعات حادة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن بلغت نحو 3% أمام الجنيه، بعدما ارتفعت حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه :

وأعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي عند نحو 12.25% على الايداع و13.25% على الاقتراض.