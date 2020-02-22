الكاثوليك تقيم فعاليات اجتماع الأسرة بكنيسة عزبة النخل

أقامت كنيسة القديسة العذراء مريم والأم تريزا للأقباط الكاثوليك في عزبة النخل، أمس الجمعة، فعاليات اجتماع الأسرة بالكنيسة.





حضر فعاليات الاجتماع عدد من أعضاء الاجتماع، حيث ألقي المحاضرة الدكتور نادر وديع - أحد أعضاء لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية - بعنوان "المناعة والعدوي".





وفي سياق آخر، انطلقت ثمرة جديدة من مبادرة "روح المحبة تجمعنا" تحت رعاية بطريرك الأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية بالإسكندرية.وحصدت مبادرة "روح المحبة تجمعنا" التي أطلقتها لجنة التربية الدينية بالإسكندرية لعام 2020 تحت مظلة المشروع الرعوي (بيت الرب من الحجر إلى البشر) ثمرة جديدة، وذلك في كنيسة العذراء - كفر الدوار بمحافظة البحيرة.