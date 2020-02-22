مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم مروري علي طريق "مطوبس - كفر الشيخ"، حيث اختلت عجلة قيادة السيارة من يد السائق، فاصطدم ببعض الأشخاص الموجودين أمام قرية "الجواهرجي" التابعة بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



وتلقى مرفق الإسعاف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري علي طريق "مطوبس - كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابة ومصرع 8 أشخاص، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، وكذلك نقل المتوفين لمشرحة كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.



وضحايا الحادث هم كل من: منير قدري بدران، حسام كمال الشامي، محجوب خميس محمد، حمدي فوزي السيد، نعيم مجدي الفحام، مصطفي السيد حسن، فهيمة السيد حسن، سحر فؤاد.

