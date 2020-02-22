الطالع الفلكي السّبت 22/2/2020..سِحر الزّمُرُّد!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّامنة و 37 دقيقة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التّاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 14 أمشير قبطى ، 22 شُبَاط رُومى، 28 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -ليه كل أفلامهم ضرب كده؟ شوف ياختى بِيْعَلّمُو العيال إيه.(تحيّة كاريُوكا من فيلم التعويذة-1987)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة الرّاحلة تحيّة كاريوكا رَحِمَهَا الله ، إحتفالاً بفنانى زمن السّينما الجميلة هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم بدوية محمد على كريم وإسم الشّهرة تحيّة كاريُوكا مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخَلْ عليها بالفاتِحَة.

(صيّاد حادّ البصر)،(طريق الشهرة)،(رَحْمَة بِالأيْتَام)،(المنهج العلمى)،(رعد مُتواصل)،(ينبوع الشباب) ، (رُوميو وجولييت)،(مجال مغناطيسى)،(النجمة المُشتعلة) ،(سحر فتاة سمراء)،(مدينة الزمرّد).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الصفيح المطلى باللون الأصفر أكثر لمعاناً من الذهب ، هذا وارد الحدوث مع المشاريع ، والأصدقاء وحتى العاطفة ، لذا وجب الحذر.





برج الثور: لاتقبل الأمور كما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا ؟ كم ؟ متى ؟ أسلوبنا المُتساهل مع الآخرين قد يكون تشجيعاً على الخطأ، المال السّايب.





برج الجوزاء: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج السّرطان: لسانك الحلو وعباراتك تشبه قطرات العسل تعمل المعجزات فى تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: يوم مناسب للإسترخاء والإبتعاد عن التوتّرالعصبى بزيارتك للأندية و المُتنزهات ، أو بمنزلك أمام فيلم من الزّمن الجميل لشحنك بالطاقة الإيجابيّة.





برج العذراء: نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما ،تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ و النّوم ، وزيارة للطبيب لأداء فحوص رُوتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لِتَقُلْ خَيْراً أو لِتَسْكُت.





برج العقرب: هاتفك قد لا يتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.





برج القوس: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.





برج الجدى: لا تنجرف نحوعملية شراء ثقيلة لأرض أو عقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة تشوبها عملية إستغفال واردة.





برج الدّلو: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الحوت: إنتهز الفرصة للتقدم لوظيفة إضافيّة جديدة أولتعارف بغرض الزواج ، أومساعى صُلح لعلاقة زوجيّة مُتضرّرة.