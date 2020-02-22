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اليوم.. القضاء الإداري ينظر "حل المجلس الأعلي للصحافة"

السبت 22/فبراير/2020 - 07:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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تنظر محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة وهي كالتالي:

أولا: نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.

وأكدت الدعوى، أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة انتهت قانونًا بإقرار الدستور، وإنعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.

ثانيا: مجلس الدولة ينظر دعوي فرض تدابير وقائية على واردات حديد "العيدان"
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف سيد، وأحمد سليمان ومحمد عبدالنبي، تأجيل نظر الدعوى، التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف "عيدان" وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لجلسة الغد 22 فبراير المقبل.

ثالثا: نظر دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية
 تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، دعوى وضع قانونًا موحدًا للأحوال الشخصية، ويكون مصدره القرآن والسنة، للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.

وطالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية،وإلزام الجهات المختصة بالعمل علي إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.

وطالبت بإصدار قانونًا جديدًا أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة على حساب الرجل.
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الكلمات المفتاحية

قانون موحد للأحوال الشخصية المجلس الأعلى للصحافة القضاء الإداري

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