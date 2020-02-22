مصاب بطعنة.. العثور على جثة طفل في المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية في قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين طفلين في منطقة الرشاح.





وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة على الفور، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى "سيف. ي" ١٢ عامًا، مصابًا بطعنة في الصدر وغارقًا في دمائه.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقلة الى مستشفى حلوان العام، وتوفى في الحال متأثرًا بحراحه،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.