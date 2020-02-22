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شاهد.. لحظة تكريم محمد بن راشد لمجدي يعقوب

السبت 22/فبراير/2020 - 12:18 ص
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لحظة تكريم مجدي يعقوب
لحظة تكريم مجدي يعقوب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، لحظة تقليد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الدكتور مجدي يعقوب، وشاح العمل الإنساني خلال احتفالية "صناع الأمل".

وقد جمع حفل صناع الأمل 44 مليون درهم إماراتي لدعم مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديد للقلب، وضاعف الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي المبلغ إلى 88 مليون درهم.

هذا شهدت مدينة دبي، أمس، حفل ختام الموسم الثالث من مبادرة صناع الأمل بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي فاز فيها الإماراتي أحمد الفلاسي وحصل 4 آخرون على نفس الجائزة منهم الطبيب المصري مجاهد معوض.
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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد مجدي يعقوب عمرو أديب تكريم مجدي يعقوب

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