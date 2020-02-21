أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تأكيدات من إدارة ناديه بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري.









وقرر كارتيرون إلغاء مران الفريق الذي كان مقرر له غدًا السبت على ملعب النادي بميت عقبة على أن يستأنفوا المران يوم الأحد المقبل.









ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال افريقيا بالدور ربع النهائي.









وفضل كارتيرون مد الراحة للاعبين بعد حصوله على تأكيدات بتأجيل مواجهة القمة لتجنب الإرهاق والاجهاد بالنسبة لهم.



