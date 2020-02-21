الإسكان: الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بـ98 ألف جنيه



قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن جميع إجراءات حجز الوحدات السكنية في مشروع "بيت الوطن" إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.



وأضاف "خطاب"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" أن وزارة الإسكان الاجتماعي نشرت 12 إعلانًا للإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تحظى بدعم الدولة، مؤكدًا أنه لا يجوز بيع وحدات الإسكان الاجتماعي تمامًا؛ لأنها مدعومة من الدولة بقرابة 98 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه لا يوجد حظر بيع على وحدات الإسكان المتوسط.

