Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 07:24 ص
Advertisements
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفل نادي سينما، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسةالدكتورة سعاد شوقى، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

يأتي ذلك احتفالًا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، حيث تم عرض الفيلم التسجيلى "لؤلؤة الشرق" من إنتاج وزارة الثقافة، ويتحدث عن المسيرة الفنية الطويلة للفنانة الراحلة، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائى محمد شوقى الذي تحدث عن التاريخ الفني والإنساني للفنانة شادية منذ بدايتها وحتى وفاتها.

وقد أدار الندوة الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، ثم قدمت الفنانة شمس إبراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا: مريم، زينة، وأحمد مدحت، حيث قدموا مجموعة رائعة من أغاني الفنانة الراحلة، واختتم الحفل بالأغنية الوطنية الخالدة "يا حبيبتى يا مصر" والتي تفاعل معها جمهور الأوبرا بالتصفيق والغناء.

وحرص جمهور "أوبرا الإسكندرية" على حضور الاحتفالية رغم سوء الأحوال الجوية حيث امتلأت جنبات المسرح بهم، وجاء عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي بتوجيهات من الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع، وتساهم في بناء وتكوين الشخصية، وتحافظ على الهوية.
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الفنانة شادية الأوبرا الإسكندرية

أخبار تهمك

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ يوم

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 13 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا يفتتحان مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

قبل انطلاقه بساعات.. ننشر التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ27

كورال الأطفال يتألق في تقديم فقراته الفنية بحضور مجدي صابر (صور)

مدحت صالح يحيي حفلا فنيا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية (صور)

أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى الموسيقار الراحل فريد الأطرش

27 فبراير.. احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد شادية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status