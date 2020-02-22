أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد شادية (صور)



يأتي ذلك احتفالًا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، حيث تم عرض الفيلم التسجيلى "لؤلؤة الشرق" من إنتاج وزارة الثقافة، ويتحدث عن المسيرة الفنية الطويلة للفنانة الراحلة، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائى محمد شوقى الذي تحدث عن التاريخ الفني والإنساني للفنانة شادية منذ بدايتها وحتى وفاتها.



وقد أدار الندوة الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، ثم قدمت الفنانة شمس إبراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا: مريم، زينة، وأحمد مدحت، حيث قدموا مجموعة رائعة من أغاني الفنانة الراحلة، واختتم الحفل بالأغنية الوطنية الخالدة "يا حبيبتى يا مصر" والتي تفاعل معها جمهور الأوبرا بالتصفيق والغناء.



وحرص جمهور "أوبرا الإسكندرية" على حضور الاحتفالية رغم سوء الأحوال الجوية حيث امتلأت جنبات المسرح بهم، وجاء عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي بتوجيهات من الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع، وتساهم في بناء وتكوين الشخصية، وتحافظ على الهوية.

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفل نادي سينما، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسةالدكتورة سعاد شوقى، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.