Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرق الرصد بمكتب البيئة بالأحساء تواصل التصدي لأسراب الجراد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قامت فرق الرصد والمكافحة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، بمواصلة متابعتها لوصول أسراب الجراد إلى الأحساء منذ أمس، وقد رصدتها من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية وصولاً إلى العقير وقامت فرق الرصد والمكافحة بالتصدي إليها وعمل خطة محكمة تمكنت من خلالها القضاء على تلك الأسراب.


وأكد مدير عام مكتب الوزارة المهندس إبراهيم الخليل، جاهزية فرق المكافحة للتصدي لأسراب الجراد، منوهاً باهتمام الوزارة ممثلة في مركز الجراد بجده على تأمين كافة المعدات والمبيدات والوسائل لمكافحة الجراد في جميع أطواره.


وأضاف أن نتائج تتبع فرق الرصد والإستكشاف وبالتواصل مع الجهات المختصة في القطاعات الحكومية بالمحافظة لم تظهر ما يشير إلى تضرر كبير في مزارع المحافظة، ونتيجة لتكثيف أعمال الاستكشاف والمراقبة لحصر مواقع الإصابة وتوجيه فرق المكافحة لها تم رصد أسراب الجراد منذ دخولها إلى الأحساء ومتابعتها حتى تستقر ومن ثم مكافحتها، ولا زالت أعمال المكافحة ضد أسراب الجراد في المحافظة مستمرة، فيما لم تشاهد حتى المساء أي بلاغ يفيد بوجود جراد بكميات كثيرة تسبب قلق وأضرار.


وقدم مدير عام المكتب الشكر لمحافظ الاحساء، ولمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية على متابعته للأعمال الميدانية للمكافحة والتصدي، وإلى أمين الأحساء على الدعم والمؤازره بتوفير فرق الرش، والجهات الحكومية والمسؤولين التي تواصلوا لتقديم العون، ولفريق العمل من مسؤولين وعاملين الذين أسهموا في المكافحة والقضاء على تلك الأسراب، مهيباً بجميع المواطنين في المحافظة في حالت رصد أو مشاهدة أسراب الجراد الإبلاغ في أسرع وقت ممكن للسيطرة عليها.

Advertisements

أخبار تهمك

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status