ترامب يستخف من تحذيرات جهاز المخابرات الأمريكية





استخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، بتحذيرات مخابرات الولايات المتحدة، التي تفيد بأن روسيا تتدخل في انتخابات هذا العام، ووصفها بأنها "خدعة" أطلقها خصومه الديمقراطيون.





وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديمقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئا من الديمقراطيين، الذين ما زالوا غير قادرين بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا". "الخدعة رقم 7!"





هذا وأعرب المشرعون الديمقراطيون عن قلقهم مجددًا عقب استماعهم في جلسة مغلقة إلى مدير الاستخبارات الوطنية السابق جوزف ماغواير ، الذي حذر من أن روسيا تتدخل مجددًا؛ أملًا في تعزيز فرص ترامب في الانتخابات.





ووبخ ترامب ، ماغواير، الذي أقاله هذا الأسبوع بسبب إحاطته وعين بدلا منه أحد المقربين إليه، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





وعبر في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكد على أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون.





وأدرجت موسكو اتهامات مسؤولين في المخابرات الأمريكية بأنها تتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، للمساهمة في إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، في خانة "البارانويا".





وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن "هذا لا صلة له بأي شكل بالحقيقة"، منددًا بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا ستزداد للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات" في الولايات المتحدة.



