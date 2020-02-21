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7 حفلات لباليه بحيرة البجع على المسرح الكبير بالأوبرا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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جمهور دار الأوبرا على موعد مع الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمي تشايكوفسكي الذي تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، وذلك في 7 حفلات تقام على المسرح الكبير وتبدأ الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 فبراير والثلاثاء 3 مارس إلى جانب حفل ماتينيه في الحادية عشرة صباح الخميس 27 فبراير .

بالية بحيرة البجع يعد أحد أهم الباليهات الكلاسيكية ذات الأربعة فصول وتدور قصته حول الأمير الحزين سيجفريد بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته ويفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب ، وبعد اطمئنان الاميرة البجعة تروى له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها فون روثبارت لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة فيفتتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في حفل عيد ميلاده ليتزوجها إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الامير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعني بقاءها بجعة للأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره ، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الاميرة أوديت تماما مع اختلاف لون ملابسها وذلك بهدف خداع الأمير الذى يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل الى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور فيتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الامير فى القضاء عليه وحينها يبدأ انهيار القصر فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر .

الجدير بالذكر ان باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو ويعد احد ابرز عروض فرقة باليه اوبرا القاهرة.
7 حفلات لباليه بحيرة البجع على المسرح الكبير بالأوبرا
7 حفلات لباليه بحيرة البجع على المسرح الكبير بالأوبرا
7 حفلات لباليه بحيرة البجع على المسرح الكبير بالأوبرا
7 حفلات لباليه بحيرة البجع على المسرح الكبير بالأوبرا
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