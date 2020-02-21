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مجدي طلبة يعتذر عن تكملة المشوار مع نادي الحمام

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:26 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تقدم مجدي طلبة المدير الفني لفريق نادي الحمام بإعتذار رسمي إلى مجلس إدارة نادي الحمام، عن تكملة المشوار مع الفريق المطروحي.

على جانب آخر، وافق مسؤولو الحمام، على الإستقالة التي تقدم بها المدير الفني، وسيتم البحث عن مدير فني جديد خلال الساعات المقبلة ليتولى المهمة.

يذكر أن نادي الحمام يحتل المركز التاسع برصيد 17نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات وتعادل في 5 وخسر في 5مباريات.

بدأ فريق الحمام مشواره مع المدير الفني السابق أحمد فكري الصغيربلقاء فريق المنصورة وانتهي بالتعادل السلبي، ثم الخساره من غزل المحلة بهدف نظيف، أعقبها الفوز علي دكرنس في الجولة الثالثة بهدف ليايا كونية،وفي الجولة الرابعة نال الفريق هزيمة كبيرة من فاركو 2/4، ثم خسر من دمنهور في الجولة الخامسة علي ملعب الحمام 1/3 لينتهي دور المدير الفني أحمد فكري مع الفريق.

وتعاقد النادي مع سمير سعد كمدرب عام وتولي قيادة الفريق في منصب المدير الفني في مباراة الرجاء في الجولة السادسة وخسرها الفريق 3/4 بعد إن كان متقدما علي فريف الرجاء حتي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، وبعدها تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان مع مجدي طلبة المدير الفني الحالي، ومحمود عز مدرب مساعد له وحقق طلبة الفوز في المباراة الأولي التي قادها فنيا، علي فريق أبو قير للإسمدة بهدف نظيف بعشرة لاعبين ، وتعادل في المباراة التالية في الجولة التاسعة مع بلدية المحلة بملعب المحلة 2/2 ، وفاز في المباراة التالية في الجولة العاشرة بهدفين إعتباريين بسبب إلغاء حكم المباراة أحمد صالح المباراة لعدم إكتمال العدد القانوني للاعبي فريق بيلا.

وفي الجولة العاشرة حقق نادي الحمام فوزا كبيرا علي الأوليمبي في عقر دارة بهدفين أحرزهم كاستيلو ، ومحمود أبو جودة، وتعادل الفريق في أخر مبارياتة أمام مالية كفر الزيات 1/1.

وفي الدور الثاني خسر من المنصورة بهدف نظيف، وتعادل مع غزل المحلة سلبيا، وخسر من دكرنس بهدف وأختتم مبارياتة بالتعادل مع فاركو سلبيا.

وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 18 هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

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