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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "كلنا واحد"

السبت 22/فبراير/2020 - 01:16 ص
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مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
مريم عزيز
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أيادي تجوب الشوارع بحثًا عن الفقراء والمحتاجين الذين تقطعت بهم السبل للحصول على لقمة العيش، لتقديم الدعم لهم، وفي التقرير التالي ترصد الفجر في نقاط جهود مبادرة "كلنا واحد" لمساعده المحتاجين ورفع الأعباء عن المواطن.

توفر وزارة الداخلية في المبادرة التي أطلقتها القوافل الطبية والإنسانية لعدد من القرى النائيه التي تفتقر إلى وسائل العيش الطبيعية، حيث تبحث في عدد كبير من محافظات مصر عن المشردين الذين يحتاجون إلى الرعايه الطبيه والإنسانية.

بدأت الحملة من محافظة الإسكندرية مرورًا بعدد من المحافظات على رأسها الإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة ، وبورسعيد، وسوهاج، وأسوان، وأسيوط، والمنيا، لتوقيع الكشف الطبي على كل من يحتاج للرعايه الصحية.

ووزعت الوزارة كميات من البطاطين والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المواطنين المحتاجين بشكل مجاني دون الحصول على أي مقابل مادي، وكذلك وفرت العلاج الذي تحتاجه الحالات المريضة مجانًا.

يذكر أن مبادرة "كلنا واحد"، تنظمها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب وحماية المشردين والمناطق النائية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد

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