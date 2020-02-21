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ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بصورة من كواليس"ونحب تاني ليه"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:17 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي تشارك به في رمضان2020 ويحمل اسم"ونحب تاني ليه"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين، خلال الصورة برفقة الفنان شريف منير وعلا رشدي والمؤلف عمرو محمود ياسين وباقي فريق العمل.


وعلقت عبد العزيز، على الصورة قائلة:"ونحب تاني ليه؟"



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي قمر وتجنني يا ياسمين" وأضاف آخر"بالتوفيق أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"احلى واحده في العالم".



ويذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "لأخر نفس"، الذي شاركت به خلال رمضان 2017، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان إيهاب فهمي وهند عبد الحليم وفتحي عبد الوهاب.
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