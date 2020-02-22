مجدي يعقوب: "عايز أعطي كل معلوماتي للشباب"

عرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، الفيلم التسجيلي الذي عرض عن الدكتور مجدي يعقوب ضمن فاعلية "صناع الأمل"، والذي رصد محطات من حياة "يعقوب" المهنية منذ بدايتها.



وأعرب الدكتور مجدي يعقوب، خلال الفيلم التسجيلي، عن سعادته عندما يشاهد فريقه المساعد يجري العمليات الدقيقة التي كان قد علمها لهم، معقبا: "لما بشوفهم بيقوموا بالحاجات الدقيقة ويمكن أحسن مني بشعر بسعادة".



وأضاف "يعقوب"، "مش عايز أي حاجة أعرفها أروح بيها لما أموت، وتضيع.. أنا عايز أعطي كل المعلومات دي للشباب".

