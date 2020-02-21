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سعيد عرفة:استحداث فصل كامل في تعديلات قانون قطاع الأعمال عن الحوكة والشفافية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:42 م
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وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال
محمد عصام
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أكد سعيد عرفة المتشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، على أن تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديد، استحدثت فصل خاص بالشافية والحوكة عن إدارة شركات التابعة والقابضة حتى تعطي الحق لكافة الجهات الخكومية في الأطلاع على أداء تلك الشركات وأحكام الرقابة عليها.

 

وأضاف" عرفة" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج علشان بكرة المذاع على الفضائية المصرية، أن العديد من شركات قطاع الأعمال  تمتلك أصول غير مستغلة ولا تحتاج إليها في نشاطها الصناعي حتى بعد مرور سنوات  عليها،  لذلك  صدر قرار من رئيس الوزارء بتغير نشاط تلك الأصول ما ترتب عليه ارتفاع في قيمتها، وهو ماسيساعد الشركات على  تمويل عمليات إعادة هيكلتها من التصرف في تلك الأصول دون الحاجة إلي موارد الدولة، قائلًا" تطوير شركات الغزل والنسيج يحتاج إلى تكلفة 21 مليار جنيه.. وهذة الأموال لن يتم توفيرها من أالخزينة العامة للدولة بل سيتم بيع أصول مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تساعدها في الإنفاق على تلك الأعمال بجانب قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي."


وأشار "عرفة"  إلى أن الدولة جادة في  توفير كافة الاستثمار لشركات قطاع الأعمال التى تحقق قيمة مضافة من تلك الاستثمارات، من ضمنها قطاع الغزل والنسيج التى تحاول استعادة ريادته من جديد.


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الكلمات المفتاحية

وزارة قطاع الأعمال تعديلات قانون قطاع الأعمال

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