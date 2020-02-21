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محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:09 م
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الزيارة
الزيارة
محمد رجب - دينا حسن
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة وخاصة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها بمستشفي جمال عبد الناصر بنطاق حي وسط، للتأكد من كفاءة عمل المستشفي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

واستفسر المحافظ من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها فى الحال، مؤكدا أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفي هو الوقوف علي الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسؤولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة وذلك في إطار حرص الدولة علي رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية وخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي بالإسكندرية.
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر (صور)
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الكلمات المفتاحية

مستشفيات محافظ الإسكندرية زيارة جمال عبد الناصر

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