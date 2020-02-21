صحفيون يرصدون ما يقرب من 45 حالة انتحال صفة بالمحافظات

أعلنت حملة "خليها تنظف"، والتي أعلن تدشينها مجموعة من الصحفيين، عن رصد الزملاء بالمحافظات، ما يقرب من 45 حالة انتحال صفة صحفي وإعلامي، يحملون بطاقات عضوية لكيانات وهمية.





وقالت الحملة في بيان لها، إنها قامت بإرسال هذه الحالات إلى الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين، لتقديمها إلى النائب العام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





وأضافت الحملة أن عددًا من المحامين المتضامنين مع الحملة، يعدون بلاغًا وافيًا بهذه الحالات، لتقديمه إلى النائب العام، وذلك لما يمثل ذلك من خطر داهم على الصحفيين بشكل خاص، ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، بالإضافة إلى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين، وخداع المسؤولين والمواطنين، واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون وغير الحاصلة على تصاريح، والتي تخالف المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هي التي تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهي المسؤولة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم.



