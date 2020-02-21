رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقف النهائي للفارس الأبيض من خوض مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم ٢٤ فبراير الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال منصور في الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك: "لن أخوض مباراة الأهلي في الدوري مهما حدث، مضيفا: "لو السما انطبقت على الأرض مش هلعب الماتش".

وأضاف: "لن نخوض مباراة الدوري أمامنا مواجهة هامة في بطولة أفريقيا أمام الترجي، والفريق عاد من الإمارات اليوم فكيف نلعب اللقاء يوم الاثنين.

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقرر إقامتها غدا السبت، ليبدأ الأبيض تدريباته يوم الأحد المقبل.