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رسميًا.. إنتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الإيرانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:54 م
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الانتخابات الإيرانية
الانتخابات الإيرانية
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الجمعة، انتهاء عمليات التصويت رسميًا في الانتخابات التشريعية الإيرانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، موضحاً أنه "عقب انتهاء التصويت مباشرة، بدأت اللجان الانتخابية في عمليات فرز الأصوات".

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية في بيان، تمديد فترة الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في بعض المحافظات، ومن بينها طهران، حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، حسب ما ذكرت وكالة "تسنيم".

وبدأ الشعب الإيراني، في وقت سابق من صباح اليوم، الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كثيفة، حسب المشاهد التي بثها التلفزيون الرسمي.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التلفزيون الحكومي، وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

ونقل التلفزيون الرسمي أن 55 ألف مركز انتخابي يستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية.

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الكلمات المفتاحية

الانتخابات الإيرانية الانتخابات الإيران

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