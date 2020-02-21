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الملك سلمان يبعث رسالة لملك مملكة اسواتيني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:46 م
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الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني.


وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس.


ونقل السفير العنقري لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياتهما لجلالته ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.


من جهته، أعرب جلالة ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.


حضر الاستقبال، دولة رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلاد.


ويذكر أن تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نقلها وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.

وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي "إن علاقة المملكة العربية السعودية بموريتانيا علاقة قوية سياسياً وأخوياً، وهما أكثر من أشقاء، ولكن العلاقة التجارية والاستثمارية لا ترقى إلى تطلعات قادة الشعبين".

وشدد القصبي على أن "أهم ركيزة في العلاقة هي القطاع الخاص الذي هو أساسي لتنمية العلاقات التجارية و الاستثمارية بين البلدين".

وأضاف الوزير السعودي أنه ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا وَتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية محددة لدعم هذه الفرص وتسويقها.

وأشار "لامتلاك موريتانيا كل المقومات الطبيعية بما فيها شاطئ على طول أكثر من سبعمائة كيلومتر على المحيط الأطلسي علاوة على المساحة والثروة الزراعية و الحيوانية والسياحة و المناجم والطاقة وغيرها".
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ملك مملكة اسواتيني رسالة بي إن النقلة الملك سلمان

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