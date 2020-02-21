موقع تذكرتي Tazkarti احجز تذكرتك الآن | احصل على تذاكر مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا وخطوات التسجيل والاسعار





أعلن الموقع الرسمي لتذكرتي Tazkarti Website ، مساء اليوم الجمعة، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، فى ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهم على ستاد "القاهرة الدولي" في حضور 30 ألف متفرج.





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 29 من شهر فبراير، فيما تجمع الفريقين مباراة العودة يوم 7 من شهر مارس المقبل.





موقع تذكرتي Tazkarti لحجز مباراة الاهلي وصن داونز

وظهر موقع تذكرتي Tazkarti مع بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في مصر العام الماضي، والتي استطاع أن يحقق نجاحًا باهرًا خلال مباريات البطولة لتتجه بعد ذلك معظم الأندية والمنتخبات المصرية إلى استخدام موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.





رابط موقع تذكرتي Tazkarti لحجز مباراة الاهلي وصن داونز

نقدم لكم اليوم متابعينا رابط موقع تذكرتي Tazkarti لحجز مباراة الاهلي وصن داونز في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





خطوات التسجيل عبر موقع تذكرتي Tazkarti - يمكنك التسجيل للحصول على تذاكر مباراة الاهلي وصن دوانز عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

- ثم اختر تذاكر مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.



أسعار تذاكر مباراة الاهلي وصن داونز

وقد حدد الاهلي أسعار تذاكر مباراة الاهلى وصن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالي: 1500 جنيه لـ(V.V.I.P) و500 جنيه لـ(V.I.P)، والدرجة الأولى 250 جنيهًا و الدرجة الثانية 150 جنيهًا والدرجة الثالثة 75 جنيهًا



