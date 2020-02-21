رضوى الشربيني: "كلنا ماشيين بستر ربنا.. وأنا زيكوا"

عرضت الإعلامية رضوى الشربيني، مشكلة لإحدى الفتيات، قائلة: "بنت في علاقة مع شاب وكانوا متفقين إن العلاقة هتكون سر لأنها مقتنعة إن علاقتهم مش أحسن حاجة"، متابعة: "هذا الشاب طلب منها حاجات وهي رفضت، وهو راح فضحها بين أهلها وصحابها وسوء سمعتها بكلام خاطئ، وهي عايزة تنتحر".



وعلقت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة: "ربنا سبحانه وتعالى ستار بيستر على كل عبيده، ومفيش شخص ملاك، ولا شخص معندوش مصيبة في حياته".



وتابعت الإعلامية: "كلنا ماشيين بالستر وأنا ماشية بالستر زيكوا"، موضحة: "ربنا بيرفع ستره لأسباب، ربنا بيصبر علينا كتير أوي لحد ما يقرر يرفع ستره علينا، ربنا رحيم، وبيرفع ستره لعدة أسباب أنه عايز يوقف هذا الوابل من السيئات، أو بيخوفك من الناس إللي حواليكي، أو عايز يوقف العلاقة لأنه شايف إنها مش كويسة".

