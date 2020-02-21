الرئيس الجزائري يطالب بعودة سوريا مجددًا إلى جامعة الدول العربية





طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، بعودة سوريا من جديد إلى جامعة الدول العربية.





وصرح "تبون" في لقاء مع "آر تي": إن "سوريا تستحق العودة مجددًا إلى الجامعة العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة للجامعة ومن أعرق الدول العربية"، موضحًا أن "امتدادها حتى الدولة الأموية"، مفسرًا ضعف سوريا على المستوى الدولي حاليا، لأنها الدولة الوحيدة التي رفضت التطبيع مع إسرائيل.





وأضاف: "فضلا عن أن سوريا عاشت سنين يُبنى اقتصادها وسياستها ومؤسساتها على التصدي، وتقليص المساحات الديمقراطية وحرية الأفراد".





كما لفت إلى أن "النظام السوري كان من الواجب عليه فتح المجال في الداخل للشعب"، مبينًا أن "من ليس قويًا في الداخل من المستحيل أن يكون قويا في الخارج، وتقرير مصير الشعوب لا يكون إلا من الشعوب نفسها".



