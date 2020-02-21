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حادثة جامع الرحمان بالمرسى: الإمام يعترف بارتكابه لعملية التخريب والإعتداء!!

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:43 م
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صورة من داخل الجامع
صورة من داخل الجامع
مروى الجلاصي
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كشفت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، عن بعض التفاصيل عن عملية التخريب والاعتداء التي تعرض لها جامع الرحمان في جبل الخاوي بالمرسى.

وقالت الداخلية إن إمام جامع الرحمان بجبل الخاوي بالمرسى الغربية تقدم فجر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، لتسجيل قضية عدلية تتعلق بتعرض الجامع المذكور إلى محاولة السرقة من داخله وبعثرة محتوياته.

وجاء في بلاغ الداخلية، أنه تبعا لذلك تم إشعار النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الغرض وبمتابعة الموضوع على مستوى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى وبتعميق الأبحاث مع المعني، اعترف بتعمّده الإضرار بمحتويات الجامع بعد مغادرة المُصلّين إثر نهاية صلاة العشاء في حدود الساعة 22.00 ليلا من يوم 20 فيفري 2020، وذلك ببعثرة الكتب والمراجع الدينية بقاعة الصلاة إضافة إلى تهشيم "الثريا" المُثبّتة داخل الجامع.

كما اعترف الإمام بعودته إلى مقر الجامع في حدود الساعة 3.15 صباحا والاعتداء على ذاته البشرية والاتصال بعاملين تابعين للجامع للإيهام بسيناريو اقتحامه من قبل مجهولين بغاية السرقة، ومن ثم تولّى القيام بتنزيل صور لمحتويات الجامع المبعثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواصلة التحري مع المعني، أفاد وأن غايته من ذلك تهويل الواقعة للفت نظر سلطة الإشراف بغاية تعيينه بصفة دائمة ورسمية كإمام خمس بالجامع المذكور.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "الإيهام بجريمة والإضرار بملك الغير العام".

ويذكر بأن إمام الجامع المذكور، كان في البداية قد أفاد أنه في حدود الساعة 3.30 صباحا لفت انتباهه وجود حركة غريبة داخل الجامع المذكور (أثناء تواجده بغرفة نومه المحاذية للجامع)، فتحوّل لاستجلاء الأمر ولكن بمجرّد دخوله إلى الجامع تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين ثم لاذوا بالفرار.
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