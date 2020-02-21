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محمد عز يطرح أغنية "ودان على الحيط" عبر يوتيوب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:19 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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طرح الفنان محمد عز، أغنية جديدة تحمل اسم "ودان على الحيطة" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


ونشر محمد، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"جاكيت شتوي باللون الاسود وبنطلون باللون الاسود".


وعلقت عز، على الصورة قائلًا:"أغنيه ودان ع الحيط كلمات وليد رياض الحان وليد سماره توزيع باسم منير منتج فنى احمد بجه
مهندس صوت محمد جوده شكر خاص اخويا شريف حمدان اخويا مينا نور حاليا علي قناتى علي يوتيوب كرمك يارب وتوفيقك".


ويذكر أن آخر أعمال محمد عز، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في البطولة الفنان محمد رجب وهبة مجدي وعبير صبري وأيتن عامر.
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