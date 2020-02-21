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مكافحة الإدمان: عالجنا 130 ألف مريض في 2019

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:31 م
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الدكتور هشام جمعة
الدكتور هشام جمعة
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم تقديم الخدمة العلاجية لـ130 ألف مريض إدمان خلال عام 2019.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه تم تقديم الخدمة العلاجية لـ16 ألف مريض إدمان خلال الشهر ونصف الأوائل لعام 2020.

وأوضح أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، أن الإدمان هو أحد الأمراض النفسية التي يوجد بها عرضة للانتكاسة، لافتًا إلى أنهم قاموا بحملات إرشاد أسري، وقاموا بعدد من الحملات لدمج المدنين بالمجتمع.

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الكلمات المفتاحية

مريض إدمان علاج الإدمان الخدمة العلاجية

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