أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 21 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق إيبار غدا في الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 21 - 2 - 2020 :-





- أليجري: برشلونة "جوارديولا" لن يتكرر





علق ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي السابق عن رأيه في المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقال أليجري في تصريحات صحفية : "‏برشلونة بيب كان فريق استثنائي، وحاولنا نسخ ما فعلوه لكن الأمر لم ينجح، لأن هناك ميسي واحد فقط".





- الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار





يلتقي فريق برشلونة مع فريق إيبار يوم غد السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إلى إن ليونيل ميسي لاعب برشلونة لن يرتاح غداً أمام إيبار، حيث يُفضل كيكي سيتين مدرب البارسا مشاركته غدا وعدم إراحته قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.





- تاديتش يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بالتعاقد معه





كشف اللاعب الصربي تاديتش لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي حقيقة اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني، وقال تاديتش في تصريحات صحفية: "لم أكن مُتفاجئاً بذلك، ولأني أثق بنفسي ولأني قدمت موسما رائعا في العام الماضي، ولكنني قلتها في العديد من المرات أياكس هو بيتي ولا يوجد سبب للمغادرة، ولدي عقد حتى 2026".





- تصريحات مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار في الدوري الإسباني





أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه إيبار في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا، وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"إيبار سيريد الضغط علينا في ملعبهم ، ونحن بحثنا عن حلول لهذا الأمر عندما نلعب خارج الأرض"، وتابع :"كل مباراة هي تجربة جديدة، المنافسون يقومون بأشياء مختلفة، ويجبرونك على البحث عن حلول، نتوقع ان ايبار سوف يضغط عاليا، ونحن نبحث عن حلول في التدريبات".





- قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا





أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه إيبار مساء غد السبت بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا"، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بفارق نفطة وحيدة عن ريال مدريد.





وضمت قائمة برشلونة كلا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثوايت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي – أكيمي.





- ميسي يفضل مواطنه ليكون بديل سواريز في برشلونة





صرح الأرجنتيني قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ أن مواطنه مهاجم ​انتر ميلان​، ​لوتارو مارتينيز​ هو مثالي لفريقه البلوجرانا، وقال ميسي: "لوتارو لاعب رائع، إنه في حالة مذهلة، يمكنك دائما أن تقول إنه لاعب رائع، لكنه انفجر بالفعل في العام الماضي"، وأضاف قائد برشلونة: " مارتينيز جيد في مواقف رجل لرجل، يحارب أي شخص، يفوز بالكرة، يمكنه الدوران في الصندوق. انه مهاجم كامل".



