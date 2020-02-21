مبادرة "روح المحبة تجمعنا" تستمر في حصد الثمار بالبحيرة





بدأ اللقاء بالقداس الإلهي وتخلل اليوم العديد من الفقرات والالعاب المشتركة التي وحدت ابناء الكنيستين في روح محبة واحدة والثمرة التي تم اقتطافها هي الخامسة من ثمار وفيرة مازالت المبادرة تحصدها حتى نهاية هذا العام.

انطلقت ثمرة جديدة من مبادرة "روح المحبة تجمعنا" تحت رعاية بطريرك الأقباط الكاثوليك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية بالإسكندرية.حصدت مبادرة "روح المحبة تجمعنا" التي أطلقتها لجنة التربية الدينية بالإسكندرية لعام 2020 تحت مظلة المشروع الرعوي (بيت الرب من الحجر إلى البشر) ثمرة جديدة.حيث تم يوم الجمعة 21 فبراير بكنيسة العذراء - كفر الدوار بمحافظة البحيرة لقاء مشترك جمع مدارس أحد كنيسة الحبل بلا دنس - الدخيلة مع مدارس أحد كنيسة العذراء - كفر الدوار.