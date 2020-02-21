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وزير إماراتي: مجدي يعقوب أحد رموز صناع الأمل في العالم العربي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:25 م
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محمد القرقاوي
محمد القرقاوي
هدى عبدالرازق
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قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، إن صناعة الأمل أهم صناعة في الحياة، موضحًا أن هناك 92 ألف نموذج مشاركون في فاعيلة "صناع الأمل".

وأشار "القرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، إلى أن هناك احتفال خاص بالدكتور مجدي يعقوب كونه أحد أهم رموز صناع الأمل في الوطن العربي.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، "الوطن العربي في خير"، منوهًا بأنه لو كل إنسان كان محب للخير لنفسه ولمن حوله سنصنع أفضل حضارة.

ووصف الشيخ محمد راشد بـ صانع الأمل، معقبا أنه أعطى فرصة للشباب، حيث أصبحت الإمارات نموذج حضاري عالمي في عدد من المجالات، مؤكدا أن الإمارات دولة تشمل الجميع.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب صناعة الأمل الإمارات

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