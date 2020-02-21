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"المحروسة" عرض مسرحى جديد لطلاب الكلية الإكليريكية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:20 م
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عرض مسرحى
عرض مسرحى
ماريان ناجى
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نظم اليوم شمامسة الكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "المحروسة" بتعاون بين الشمامسة وبعض العلمانيين بالعمل المسرحي، وذلك بحضور العديد من الاباء الكهنة والرهبان والراهبات والكثير من الحضور من الكنائس والاعمار المختلفة.

تخلل اليوم عرضين للكورال (الشباب والاطفال "ابتدائي") من أبناء كنيسة سلطانة المعادي للأقباط الكاثوليك وذلك بجانب العرض المسرحي.

في نهاية اليوم تم تحية القائمين علي العرض المسرحي ودعوة الجميع لحضور العرض ودعوة الأخرين ليوم العرض الثاني وهو يوم الأحد ٢٣ من شهر فبراير الحالي.
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الكلمات المفتاحية

المحروسة الكلية الإكليريكية الآباء الكهنة والرهبان

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