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ضربات جزاء الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:17 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ضربات جزاء الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري

ضربات جزاء الاهلي والزمالك، تغلب نادي الزمالك على منافسه التقليدي الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بنتيجة 0/0، والتي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ضربات جزاء الاهلي والزمالك
سجل للأهلي كلًا من، علي معلول - عمرو السولية - محمود متولي، بينما أهدر محمد هاني وأليو بادجي.

وسجل للزمالك كلًا من، محمود علاء - فرجاني ساسي - طارق حامد - عبدالله جمعة، بينما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك.

تشكيل مباراة الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري

وبدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. 

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - جيرالدو. 

خط الهجوم: جونيور أجايى.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

جدير بالذكر أن الأهلى والزمالك سيلتقيان في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

بالفيديو.. ضربات جزاء الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:-

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